Hito industrial en Dolores | Se inaugura la primera fábrica de alfajores sustentable de la ciudad

Este miércoles marca un antes y un después para la firma Alfajores Don Abel con la inauguración oficial de su nueva planta de producción. La jornada cuenta con una relevancia institucional máxima debido a la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien encabeza el acto junto a las autoridades locales.

Lo que distingue a este proyecto es su enfoque ecológico, ya que se trata de la primera fábrica sustentable de Dolores, diseñada para operar íntegramente mediante el uso de paneles solares. Esta apuesta tecnológica no solo optimiza la producción de sus reconocidos alfajores basados en la receta de la Torta Argentina, sino que posiciona a la empresa como un referente de innovación y cuidado del medio ambiente en toda la región.

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