El folclore se adueña de San Bernardo | Gran Peña de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia

La Plaza de la Familia será el escenario de una jornada a pura tradición el próximo domingo 10 de mayo. En comunicación con Radio Noticias, Leandro Balducci, colaborador de la comisión organizadora, invitó a toda la comunidad a participar de esta peña que busca recaudar fondos para la próxima edición de la fiesta en diciembre. La actividad comenzará a las 11:00 horas y se extenderá hasta las 16:30, aprovechando el sol de la tarde.

La propuesta recupera el espíritu de los eventos al aire libre de antaño, donde los vecinos pueden acercarse con su reposera y el mate para disfrutar de música y danza.

Habrá un puesto gastronómico central atendido por colaboradores de la fiesta, con venta de empanadas, pastelitos, tortas fritas y churros, además de una feria de artesanos, puestos de productores locales e inflables para los más chicos.

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