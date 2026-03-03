«El paro de ayer fue extraordinario porque la bronca de los docentes está en las escuelas»

En comunicación con Radio Noticias, Miguel Arena, referente de SUTEBA Multicolor, confirmó que tras la contundente jornada de ayer, los docentes decidieron extender la medida de fuerza por otras 24 horas, completando un paro de 48 horas para este inicio de marzo.

Arena destacó que el acatamiento del primer día fue cercano al 100%, lo que refleja la «bronca» de las bases ante los bajos salarios y los fuertes recortes en educación, mencionando especialmente la quita del 93% de los fondos destinados a escuelas técnicas.

Desde la agrupación exigen a las conducciones gremiales un plan de lucha claro y votado en las escuelas que incluya paros progresivos de 24, 48 o 72 horas hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus reclamos.

Los detalles:

