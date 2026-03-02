El ciclo lectivo 2026 comenzó con paro docente en La Costa. Reclamos salariales e infraestructura en el centro del conflicto.

El ciclo lectivo 2026 comenzó con paro docente en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el Partido de La Costa no fue la excepción. Varias escuelas iniciaron el año sin clases debido a la medida de fuerza impulsada por sectores gremiales en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

La protesta se da en el marco de la negociación paritaria provincial. Los gremios docentes reclaman una actualización salarial acorde a la inflación acumulada, cláusulas de revisión automática y mejoras en infraestructura escolar. Además, cuestionan la falta de convocatoria a una nueva instancia de negociación antes del inicio formal de clases.

En el ámbito bonaerense, sindicatos como SUTEBA Multicolor y sectores de la FEB manifestaron su adhesión al paro, señalando que la oferta salarial resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida. También pusieron el foco en la necesidad de mayores partidas para mantenimiento de edificios escolares y recursos pedagógicos.

Situación en el Partido de La Costa

En La Costa, la medida tuvo impacto dispar en el arranque de la jornada. Algunas instituciones mantuvieron actividades con asistencia parcial, mientras que otras directamente no dictaron clases en el primer día del calendario escolar.

Fuentes vinculadas al sector educativo indicaron que el nivel de adhesión varió según cada establecimiento. En escuelas donde hubo alta adhesión gremial, el inicio de clases se vio directamente afectado.

El conflicto se enmarca en un escenario económico complejo, donde la discusión salarial vuelve a ubicarse en el centro del debate educativo. Mientras tanto, desde el Gobierno provincial sostienen que la propuesta salarial mantiene el poder adquisitivo y que el diálogo continúa abierto.

Por ahora, no se descartan nuevas medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.

