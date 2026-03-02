Milei abrió el 144° período de sesiones con foco en equilibrio fiscal, reforma laboral y fuerte confrontación con la oposición.

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de fuerte tono político, centrado en la defensa del equilibrio fiscal, la apertura económica y un ambicioso paquete de reformas estructurales para 2026.

El texto, difundido oficialmente por la Oficina del Presidente, repasó la herencia recibida, reivindicó los resultados económicos de su gestión y anticipó un año de intensa actividad legislativa.

El eje central: equilibrio fiscal y estabilización económica

El Presidente dedicó el mayor tramo del discurso a la economía. Señaló que su gestión logró eliminar el déficit fiscal en el primer mes de gobierno, reducir el gasto público en términos reales y terminar con la emisión monetaria para financiar el Tesoro.

Entre los principales datos mencionados:

Inflación: de más del 200% en 2023 a alrededor del 30% en 2025.

Crecimiento económico: +6,6% en 2024 (punta a punta) y +3,3% en 2025.

Reducción del gasto primario del Estado en un 30% real.

Eliminación del déficit cuasifiscal del Banco Central.

Milei sostuvo que la estabilización permitió reducir la pobreza del 57% heredado a niveles cercanos al 30%, según afirmó.

Reforma laboral y modernización del mercado de trabajo

Otro punto destacado fue la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. El mandatario afirmó que la norma corrige un régimen “anacrónico” y que permitirá formalizar empleo, facilitar inversiones y adecuar el mercado laboral a una economía más dinámica.

También anunció que el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) potenciará a las PyMEs y complementará el impacto del RIGI, que ya aprobó proyectos por 25.000 millones de dólares, según detalló.

Seguridad y justicia: “el que las hace, las paga”

Milei enumeró reformas en materia de seguridad, como la ley antimafia, la ley de reincidencia, el registro de datos genéticos y el nuevo régimen penal juvenil.

Aseguró que la tasa de homicidios bajó 17% a nivel nacional y 65% en Rosario, y destacó la eliminación de los piquetes, que pasaron “de 9.000 al año a cero”.

En el plano judicial, anunció proyectos para reformar el Código Civil, el Código Procesal y avanzar con juicios por jurado en la Justicia Federal.

Apertura comercial y política exterior

El Presidente ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y confirmó la profundización del vínculo estratégico con Estados Unidos, al que definió como un aliado clave.

Defendió la apertura económica, cuestionó el proteccionismo industrial y afirmó que Argentina es “uno de los países más cerrados del mundo” según indicadores del Banco Mundial.

Reforma política y electoral

Milei anunció que enviará proyectos para reformar el sistema electoral y el financiamiento de los partidos políticos, con el objetivo de “transparentar la relación entre política y empresariado” y reducir la influencia de mafias y narcotráfico.

Fuerzas Armadas y defensa

El mandatario destacó la incorporación de 24 aviones F-16 y equipamiento militar, y anticipó nuevas leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia, en el marco de una estrategia vinculada al Atlántico Sur.

El tema al que más espacio dedicó

El análisis del texto muestra que el mayor volumen del discurso estuvo concentrado en:

Economía y equilibrio fiscal. Apertura comercial y crítica al proteccionismo. Confrontación con la oposición en relación con el “modelo anterior”.

Más de la mitad del discurso giró en torno a la estabilización macroeconómica, el superávit fiscal y la defensa del programa de reformas estructurales.

Notas de color del discurso

Extensión:

El discurso completo supera las 11.000 palabras y se extendió durante casi dos horas.

Palabras y conceptos más reiterados:

“Estado”

“libertad”

“moral”

“corrupción”

“déficit”

“reforma”

“apertura”

Referencias al futuro:

El término “futuro” y conceptos asociados (próximos 50 años, nueva Argentina, arquitectura institucional) aparecen más de 30 veces, reflejando el eje prospectivo del mensaje.

Referencias a la oposición:

Las menciones directas o indirectas a la oposición y al kirchnerismo superan las 60 intervenciones, muchas en tono confrontativo.

Labor legislativa:

El Presidente anunció 10 paquetes de reformas por ministerio, lo que implicaría hasta 90 proyectos estructurales a lo largo del año, y definió 2026 como “el año calendario de la reforma”.

Estilo discursivo:

El mensaje combinó pasajes técnicos con intervenciones espontáneas dirigidas a legisladores opositores, referencias a economistas liberales como Milton Friedman, Jesús Huerta de Soto y citas filosóficas, además del cierre con su habitual “¡Viva la libertad, carajo!”.

En Criollo

El discurso de apertura dejó en claro que el Gobierno buscará profundizar su programa de reformas estructurales, con el equilibrio fiscal como pilar central y una agenda legislativa ambiciosa.

Con fuerte impronta ideológica y alta confrontación política, Milei planteó 2026 como el año de la consolidación del cambio institucional y económico que, según sostuvo, redefinirá la Argentina de las próximas décadas.

