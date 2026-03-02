La búsqueda de Alejandro se nacionaliza | «En algún lado tiene que estar»

En una nueva comunicación con Radio Noticias, Natalia Stankevicius, hija de Alejandro, expresó la profunda desesperación de su familia al cumplirse varios días de la desaparición de su padre en Costa del Este.

Aunque el operativo ha sido intensivo e incluyó rastrillajes de bomberos, policía y vecinos, la búsqueda ahora se ha nacionalizado para contemplar la hipótesis de que Alejandro pudo haber llegado a la ruta, a pesar de que aún no hay indicios que lo ubiquen allí.

Natalia recordó que su padre padece de Parkinson, lo cual puede afectar su marcha, pero aclaró que es una persona muy inteligente y de habla fluida. La familia solicita encarecidamente a los vecinos de Costa del Este que aún no lo hayan hecho, revisar sus cámaras de seguridad de la noche del 25 de febrero, ya que incluso un video donde no aparezca ayuda a descartar zonas de búsqueda.

