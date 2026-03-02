El Ejército realiza el ejercicio Candú IV en Santa Teresita, Costa Chica y Las Toninas. Sorpresa por el despliegue militar.

El importante movimiento de tropas, vehículos tácticos, aeronaves y embarcaciones que se observó en los últimos días en Santa Teresita, Costa Chica y Las Toninas tiene una explicación oficial: se trata del Ejercicio “Candú IV”, una operación de adiestramiento conjunto encabezada por el Ejército Argentino, con participación de la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina y fuerzas de seguridad federales.

Según la gacetilla oficial difundida por el Ejército, el operativo es coordinado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y reúne a unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido, junto a la Aviación de Ejército y otros elementos de apoyo. Las maniobras incluyen saltos paracaidistas, operaciones de asalto aéreo, desembarcos anfibios y acciones de comandos, en un esquema de trabajo conjunto aire-tierra-mar.

Durante el fin de semana, las acciones se concentraron especialmente en la zona de Costa Chica, donde buques y lanchas operaron frente a la costa mientras personal uniformado realizaba ejercicios dentro y fuera del agua. La magnitud del despliegue generó sorpresa entre residentes y turistas, en plena temporada estival extendida.

De acuerdo al parte oficial, el ejercicio tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad entre fuerzas y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios operativos. Las actividades continuarán hasta el 3 de marzo.

Mirada local

En el Partido de La Costa no es habitual observar un despliegue de esta escala, por lo que el movimiento llamó rápidamente la atención. Imágenes de helicópteros, vehículos militares y embarcaciones tácticas circularon en redes sociales generando consultas y especulaciones.

Desde este medio agradecemos especialmente a Belén Maggio, quien aportó imágenes y datos clave para contextualizar la cobertura. Belén destacó también la colaboración de las autoridades del Aero Club Santa Teresita, el equipo de prensa del Ejército Argentino y las autoridades municipales, quienes facilitaron su trabajo periodístico durante el desarrollo del ejercicio.

El operativo no está vinculado a situaciones de seguridad local ni emergencias, sino que forma parte del calendario anual de entrenamiento de las Fuerzas Armadas.

