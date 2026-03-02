El Fútbol Playa de La Costa encendió la arena con un gran cuadrangular Sub-15

En diálogo con Radio Noticias, Miguel Letveñuk, presidente de la Liga de Fútbol de La Costa, brindó detalles sobre el exitoso cuadrangular de fútbol playa categoría Sub-15 realizado el pasado fin de semana en la Playa Deportiva de Mar de Ajó.

El torneo, que se desarrolló bajo la modalidad de todos contra todos al lado del muelle, contó con la participación de las instituciones Fomento San Bernardo, Social Mar de Ajó, Defensores de Villa Clelia y Social Mar del Tuyú.

Letveñuk destacó la competitividad del certamen, que se definió recién en la última fecha, consagrando como campeón simbólico a Defensores de Villa Clelia [01:33]. Más allá del resultado, se entregaron premios a todos los chicos participantes, celebrando el crecimiento de esta disciplina que se juega en tres tiempos de 8 minutos y sigue sumando adeptos en el distrito.

Los detalles:

