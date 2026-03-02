3 de marzo de 2026

Dolores se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Guitarra | Una edición con fuerte impronta folclórica

En diálogo con Radio Noticias, Sebastián Creton, Director de Cultura de Dolores, brindó detalles sobre la 32ª Fiesta Nacional de la Guitarra, que este año refuerza su perfil folclórico para consolidarse como una «meca» del género en la provincia. El evento contará con figuras de renombre como Jorge Rojas, Bruno Arias y Juan Fuentes, e incluirá como novedad dos noches exclusivas de peña gigante los días lunes 9 y martes 10 de marzo.

Creton destacó que, a pesar del contexto económico, se ha mantenido la calidad con precios accesibles: las entradas generales cuestan $10.000 y las plateas con silla $12.000. Las jornadas pagas serán los días 7, 8, 13 y 14 de marzo, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán ingresar gratis cualquier día.

Los detalles:

