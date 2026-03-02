Calendario 2026 | Marzo llega con un fin de semana XL de cuatro días

El Gobierno confirmó el esquema de feriados para marzo de 2026, destacando que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo) generará el primer fin de semana extra largo del año tras el inicio de clases. Al caer martes, se ha decretado el lunes 23 de marzo como feriado con fines turísticos, conformando un bloque de cuatro días consecutivos de descanso (del sábado 21 al martes 24). Este periodo es clave para la reactivación del sector turístico, hotelero y gastronómico en todo el país.

Además, el calendario nacional para el resto del 2026 ya está definido con 11 feriados inamovibles, entre los que se destacan Semana Santa (2 y 3 de abril), el Día del Trabajador (1 de mayo) y el Día de la Independencia (9 de julio). También se establecieron 4 feriados trasladables y tres días no laborables estratégicos (23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre) destinados a fomentar el turismo interno.

Compartir