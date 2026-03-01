Fuerte caída en la imagen de Javier Milei | La crisis económica y el mercado laboral erosionan el apoyo presidencial

Según el último relevamiento de AtlasIntel/Bloomberg, la imagen positiva del presidente Javier Milei sufrió un marcado descenso, ubicándose en un 41% frente a un 57% de imagen negativa. El estudio revela que el malestar social está impulsado principalmente por la percepción económica: el 62% califica como «mala» la situación del país y un contundente 77% observa un deterioro crítico en el mercado laboral. Estos números coinciden con el análisis de Hugo Haime, quien advirtió que la aprobación de gestión cayó 5 puntos en el último bimestre, situándose en el 41%.

El informe también destaca que el desgaste es más profundo entre los trabajadores sindicalizados (donde la desaprobación supera el 70%) y se da en un contexto de alta presión inflacionaria donde, según estudios previos de Management & Fit, la mitad de la población tiene dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Aunque el oficialismo mantiene un núcleo duro de apoyo debido a la falta de una alternativa opositora clara, la preocupación por los bajos salarios y el consumo se consolidan como los principales factores del diferencial negativo para el Gobierno tras las elecciones legislativas.

Compartir