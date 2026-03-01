2 de marzo de 2026

Fuerte caída en la imagen de Javier Milei | La crisis económica y el mercado laboral erosionan el apoyo presidencial

2 días atrás 0

Según el último relevamiento de AtlasIntel/Bloomberg, la imagen positiva del presidente Javier Milei sufrió un marcado descenso, ubicándose en un 41% frente a un 57% de imagen negativa. El estudio revela que el malestar social está impulsado principalmente por la percepción económica: el 62% califica como «mala» la situación del país y un contundente 77% observa un deterioro crítico en el mercado laboral. Estos números coinciden con el análisis de Hugo Haime, quien advirtió que la aprobación de gestión cayó 5 puntos en el último bimestre, situándose en el 41%.

El informe también destaca que el desgaste es más profundo entre los trabajadores sindicalizados (donde la desaprobación supera el 70%) y se da en un contexto de alta presión inflacionaria donde, según estudios previos de Management & Fit, la mitad de la población tiene dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Aunque el oficialismo mantiene un núcleo duro de apoyo debido a la falta de una alternativa opositora clara, la preocupación por los bajos salarios y el consumo se consolidan como los principales factores del diferencial negativo para el Gobierno tras las elecciones legislativas.

Compartir

Más historias

guitarra

Dolores se prepara para la 32ª Fiesta Nacional de la Guitarra | Una edición con fuerte impronta folclórica

36 minutos atrás 0
futbol playa

El Fútbol Playa de La Costa encendió la arena con un gran cuadrangular Sub-15

3 horas atrás 0
alejandro desaparecido

La búsqueda de Alejandro se nacionaliza | «En algún lado tiene que estar»

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *