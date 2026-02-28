El Ejército realiza el ejercicio Candú IV en Santa Teresita, Costa Chica y Las Toninas. Sorpresa por el amplio despliegue militar.

Un importante movimiento de tropas, vehículos y embarcaciones llamó la atención de vecinos y turistas en las últimas horas en distintas localidades del Partido de La Costa. El despliegue forma parte del Ejercicio “Candú IV”, una actividad oficial de adiestramiento que conduce el Ejército Argentino, con apoyo de la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina y fuerzas de seguridad federales.

Las maniobras se desarrollan en Santa Teresita, Costa Chica y Las Toninas, donde se observaron efectivos operando tanto en tierra como en el mar, además de vehículos tácticos y embarcaciones militares. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que reflejan la magnitud del operativo, generando sorpresa entre quienes transitaban la zona.

Un ejercicio conjunto de gran escala

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ejército Argentino, el operativo es coordinado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y reúne a unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido, junto a la Aviación de Ejército y otros elementos de apoyo.

El entrenamiento incluye:

🪂 Saltos paracaidistas

🚁 Operaciones de asalto aéreo

🌊 Desembarcos anfibios

🎖️ Acciones de comandos

Se trata de prácticas orientadas a la protección, el control y la recuperación de objetivos estratégicos en escenarios combinados que incluyen intervenciones por aire, tierra y mar.

Impacto visual y sorpresa en plena temporada

El sábado las maniobras se concentraron especialmente en la zona de Costa Chica, donde buques y lanchas operaron cerca de la línea de costa mientras personal uniformado realizaba ejercicios dentro y fuera del agua.

La presencia simultánea de efectivos, vehículos militares y embarcaciones generó asombro entre residentes y turistas, muchos de los cuales desconocían que se trataba de un ejercicio planificado.

Si bien no se trata de un operativo de seguridad ni de una situación de emergencia, la magnitud del despliegue en zonas turísticas activas durante el verano produjo una fuerte repercusión local.

Hasta cuándo continúan las maniobras

Según el cronograma oficial, el Ejercicio “Candú IV” se extenderá hasta el 3 de marzo, con actividades distribuidas en distintos puntos del Partido de La Costa.

Desde las Fuerzas Armadas indicaron que este tipo de entrenamientos forman parte del esquema anual de adiestramiento conjunto, destinado a mejorar la interoperabilidad entre las distintas fuerzas.

