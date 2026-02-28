Alivio para PyMEs | ARBA lanza un sistema automático para evitar saldos a favor en Ingresos Brutos

El nuevo sistema está destinado a PyMEs y comercios, para evitar la acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo. La herramienta, ajusta automáticamente las alícuotas según el comportamiento fiscal de cada contribuyente.

El director del organismo, Cristian Girard, afirmó que la medida “busca reducir distorsiones financieras y reconocer a quienes cumplen”. Desde el inicio de la gestión del gobernador Kicillof, los saldos a favor se redujeron a menos de un mes de recaudación.

La adhesión será gradual y alcanzará primero a contribuyentes con buen cumplimiento fiscal, a través del Panel de Autogestión en el sitio web de ARBA.

