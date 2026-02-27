27 de febrero de 2026

Teatro con impacto social | “Adela, todavía estoy acá” conmovió en Mar de Ajó

La actriz Mirtha Azzano dialogó con Radio Noticias sobre el exitoso paso de su unipersonal “Adela, todavía estoy acá” por el Espacio Multicultural de Mar de Ajó durante la temporada de febrero. La obra aborda de manera profunda y sensible la temática del Alzheimer, centrando el relato en lo que siente el personaje al descubrir los primeros síntomas de la enfermedad y cómo cambia su comunicación con el mundo.

Azzano destacó que para construir este papel realizó una exhaustiva investigación basada en afectos personales y vivencias cercanas.

Tras recorrer escenarios en Madrid, Mar del Plata y Necochea, la producción proyecta ahora llevar la obra a diversos festivales de mujeres y otras provincias, sin descartar una nueva función para los residentes locales en el futuro cercano.

