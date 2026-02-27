Despliegue total en Costa del Este | Cómo es el operativo para hallar a Alejandro

En una entrevista con TVC5, Augusto Giachetti, Subsecretario de Defensa Civil de La Costa, brindó detalles sobre el complejo operativo montado para localizar a Alejandro en la zona de Costa del Este.

Bajo un esquema de «Puesto de Comando de Incidente», se coordina el trabajo de bomberos voluntarios de Mar de Ajó y Santa Teresita, junto a la policía y defensa civil provincial.

La búsqueda se organiza mediante un sistema de anillos que se expande progresivamente, utilizando rastrillajes a pie, vehículos en cuadrículas, y unidades especializadas de K9 (perros de búsqueda) de Santa Teresita y Madariaga para garantizar relevos constantes.

Además, se han incorporado drones para cubrir mayores superficies de terreno y brigadas náuticas para inspeccionar espejos de agua, trabajando de manera ininterrumpida y profesional frente a una situación donde «el tiempo apremia».

