CIIE La Costa lanzó talleres docentes “Construyendo memorias” en el marco de los 50 años del terrorismo de Estado en Argentina.

En el marco de los 50 años del terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983), el CIIE La Costa difundió en sus redes sociales la propuesta de talleres en servicio para febrero de 2026, bajo el eje “Construyendo memorias”.

Desde la institución remarcaron que “la educación sigue siendo un lugar privilegiado para el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva”, citando un documento de la Dirección de Formación Docente Permanente (DFDP, 2025). En esa línea, destacaron el rol de la escuela como espacio de reflexión crítica y construcción democrática.

La propuesta incluye una serie de talleres destinados a docentes de distintos niveles y modalidades, con abordajes específicos que articulan memoria, enseñanza y prácticas institucionales.

📚 Talleres anunciados

Construyendo memorias: Leer las voces silenciadas de la literatura en el Nivel Inicial

Construyendo memorias: Gestionar la diversidad en el aula de matemática

Construyendo memorias: La enseñanza de la matemática en dictadura

Construyendo memorias: El acceso al conocimiento en estudiantes con discapacidad

Construyendo memorias: Intervenciones del EOE en clave de época y tramas institucionales

Construyendo memorias: Leer críticamente los mensajes de los medios de comunicación en la escuela primaria

Construyendo memorias: Abuelas de Plaza de Mayo, miradas desde la Educación Artística

Los talleres se desarrollarán en modalidad en servicio, orientados a fortalecer la formación docente en clave de memoria, derechos humanos y prácticas pedagógicas contextualizadas.

Desde CIIE La Costa señalaron que la iniciativa busca generar espacios de análisis y reflexión que vinculen la enseñanza con la construcción de ciudadanía, a medio siglo del golpe de Estado de 1976.

