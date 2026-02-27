Conflicto docente | Confirmaron paro nacional y provincial para el lunes 2 de marzo

En diálogo con Radio Noticias, Luis Arteaga, secretario adjunto de la FEB (La Costa-Lavalle), ratificó el paro docente para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo.

La medida responde a un reclamo en tres niveles: el recorte de fondos nacionales como el incentivo docente (FONID) y la baja del presupuesto educativo; el rechazo a la oferta salarial provincial de apenas 15.000 a 17.000 pesos, cifra que los gremios consideran insuficiente frente a una pérdida de poder adquisitivo del 20% en los últimos años; y finalmente, la falta de inversión en infraestructura escolar local.

Arteaga denunció falencias graves en escuelas del Partido de La Costa, como techos con goteras, baños en mal estado y obras paralizadas, subrayando que la medida busca defender la educación pública y mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos.

Los detalles:

