Un informe de La Tecla muestra la caída real de transferencias de la Provincia a municipios bonaerenses y su impacto fiscal.

Las transferencias de la Provincia de Buenos Aires a los municipios vienen mostrando una caída sostenida en términos reales, según un informe publicado por el portal especializado La Tecla, en base a datos oficiales de ejecución presupuestaria provincial.

El relevamiento compara año por año los fondos enviados por coparticipación y transferencias automáticas, y advierte que, descontando la inflación, los distritos reciben menos recursos que en ejercicios anteriores.

📊 Los datos clave

📉 En 2024 ya se había registrado una caída real respecto a 2023.

📉 En 2025 la baja se profundizó.

📉 En el inicio de 2026 los envíos vuelven a ubicarse por debajo del mismo período del año pasado.

Aunque en términos nominales los montos crecen —producto de la inflación—, el poder real de esos recursos es menor cuando se los ajusta por la suba de precios.

📌 ¿A qué se debe la merma?

El informe señala que la principal causa es la disminución en la recaudación provincial, especialmente en impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, que dependen directamente del nivel de actividad económica. Con menor consumo y facturación, la Provincia recauda menos y, en consecuencia, distribuye menos fondos.

A esto se suma la caída de transferencias nacionales hacia la administración bonaerense, lo que reduce el margen financiero general.

🏛️ Impacto en los municipios

La baja de recursos impacta en:

Obras públicas locales

Servicios municipales

Programas sociales

Pago a proveedores

Muchos municipios bonaerenses dependen fuertemente de la coparticipación provincial, por lo que la caída real de los envíos obliga a ajustar gastos o reforzar la recaudación propia.

El análisis difundido por La Tecla vuelve a poner en agenda la situación fiscal de los distritos en un año donde comienzan las discusiones presupuestarias y políticas en los Concejos Deliberantes.

