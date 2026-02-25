Milei abre el Congreso el 1/3 a las 21 y Kicillof la Legislatura el 2/3 a las 17. En la Quinta, Pinamar confirmó 1/3.

El calendario político entra en su tramo formal de inicio con dos datos ya confirmados: el presidente Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1 de marzo a las 21.00, y el gobernador Axel Kicillof hará lo propio en la Legislatura bonaerense el lunes 2 de marzo a las 17.00.

En paralelo, los Concejos Deliberantes (HCD) de los municipios bonaerenses —incluidos los de la Quinta Sección Electoral— entran en la etapa de definiciones para sus asambleas de apertura. Pero, a diferencia de lo que ocurría históricamente, hoy no siempre es sencillo encontrar fechas cerradas con anticipación, especialmente en las localidades turísticas que atraviesan plena temporada alta.

Por qué ahora se complica más confirmar fechas en los distritos turísticos

Hasta 2018, la regla general en la provincia era abrir el período ordinario de los HCD el 1° de abril. Ese esquema cambió cuando la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 15.103, que modificó la Ley Orgánica de las Municipalidades y adelantó el inicio al 1° de marzo, con el argumento de extender un mes el período ordinario y alinear el calendario municipal con el provincial.

El nuevo marco dejó a muchos municipios de la Costa y del interior turístico con una tensión práctica: el arranque legislativo cae cuando todavía hay movimiento fuerte de verano, lo que empuja a algunos distritos a abrir el mismo 1° de marzo y a otros a hacerlo unos días después, según agenda local y logística.

Quinta Sección: qué está confirmado y qué sigue sin anuncio oficial

Pinamar : desde el HCD Pinamar difundieron que la sesión de apertura será el 1° de marzo a las 10.00 .

: desde el difundieron que la será . Partido de La Costa : al momento, no aparece una fecha 2026 difundida oficialmente en los canales institucionales consultados. Como antecedente reciente, en 2025 la apertura fue el 7 de marzo (11.00, Mar del Tuyú) y en 2024 se realizó el 1° de marzo .

: al momento, en los canales institucionales consultados. Como antecedente reciente, en la apertura fue (11.00, Mar del Tuyú) y en se realizó el . Villa Gesell : tampoco se visualiza aún un anuncio 2026 en los canales oficiales abiertos consultados. En años recientes, el municipio comunicó aperturas el 1° de marzo (por ejemplo 2024).

: tampoco se visualiza aún un en los canales oficiales abiertos consultados. En años recientes, el municipio comunicó aperturas (por ejemplo 2024). General Lavalle: por ahora, sin confirmación pública 2026 en fuentes institucionales abiertas. Hay antecedentes de aperturas comunicadas en años anteriores, pero no una fecha oficial vigente para este inicio de período.

Con el eje nacional y provincial ya definido para 1 y 2 de marzo, se espera que en los próximos días los municipios terminen de publicar el detalle de sus actos de apertura, en especial los distritos turísticos donde el calendario se superpone con el cierre de la temporada.

