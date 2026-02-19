19 de febrero de 2026

Las soberanas de la Fiesta de Sol y la Familia siguen recorriendo el país en representación de la festividad local

27 segundos atrás 0

Leandro Balducci, integrante de la comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, destacó en Radio Noticias el intenso trabajo de representación que vienen realizando las cinco soberanas de la institución desde el inicio del año.

A pesar de sus responsabilidades laborales personales, las jóvenes han recorrido centros comerciales de San Bernardo para generar un vínculo directo con los comerciantes y fortalecer el sentido de pertenencia local, logrando además reactivar invitaciones a importantes eventos nacionales en provincias como Córdoba y Misiones.

Balducci subrayó que estos viajes y el crecimiento de la fiesta son posibles gracias al esfuerzo «a pulmón» de la comisión y al apoyo del sector privado, elementos fundamentales para mantener la relevancia de este evento autogestionado frente a otras celebraciones nacionales que cuentan con mayor financiamiento estatal.

Los detalles:

Compartir

Más historias

carna sol

Dolores | Más de 12 mil personas disfrutaron de la última noche del «Carnaval del Sol»

11 horas atrás 0
perrotti

Cartelera teatral en San Bernardo para el cierre de temporada

13 horas atrás 0
sunset

Sunset Bahía | Éxito total y nueva fecha confirmada para marzo

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

fiesta del sol 2026

Las soberanas de la Fiesta de Sol y la Familia siguen recorriendo el país en representación de la festividad local

28 segundos atrás 0
carna sol

Dolores | Más de 12 mil personas disfrutaron de la última noche del «Carnaval del Sol»

11 horas atrás 0
perrotti

Cartelera teatral en San Bernardo para el cierre de temporada

13 horas atrás 0
sunset

Sunset Bahía | Éxito total y nueva fecha confirmada para marzo

16 horas atrás 0
discapacidad

El Foro Permanente por la Discapacidad emitió un duro comunicado | «La situación es critica»

1 día atrás 0