Dolores | Más de 12 mil personas disfrutaron de la última noche del «Carnaval del Sol»
La Secretaria de Turismo de Dolores, Inés Barragán, destacó en Radio Noticias el rotundo éxito de la última edición del Carnaval del Sol, señalando que la ciudad recibió a una multitud de visitantes, entre familias y contingentes, que colmaron la capacidad hotelera y dinamizaron la economía local.
Barragán subrayó la importancia del «turismo de cercanía», ya que muchos turistas optaron por disfrutar del parque termal durante el día, realizar city tours y asistir al corsódromo por las noches, consolidando a Dolores como un punto estratégico en el circuito regional junto a localidades vecinas.
Tras el cierre de esta festividad, la funcionaria adelantó que la ciudad ya se prepara para su próximo gran hito en el calendario: la Fiesta Nacional de la Guitarra, que se llevará a cabo durante el mes de marzo.