18 de febrero de 2026

Dolores | Más de 12 mil personas disfrutaron de la última noche del «Carnaval del Sol»

26 segundos atrás 0

La Secretaria de Turismo de Dolores, Inés Barragán, destacó en Radio Noticias el rotundo éxito de la última edición del Carnaval del Sol, señalando que la ciudad recibió a una multitud de visitantes, entre familias y contingentes, que colmaron la capacidad hotelera y dinamizaron la economía local.

Barragán subrayó la importancia del «turismo de cercanía», ya que muchos turistas optaron por disfrutar del parque termal durante el día, realizar city tours y asistir al corsódromo por las noches, consolidando a Dolores como un punto estratégico en el circuito regional junto a localidades vecinas.

Tras el cierre de esta festividad, la funcionaria adelantó que la ciudad ya se prepara para su próximo gran hito en el calendario: la Fiesta Nacional de la Guitarra, que se llevará a cabo durante el mes de marzo.

Dale play:

Compartir

Más historias

perrotti

Cartelera teatral en San Bernardo para el cierre de temporada

2 horas atrás 0
sunset

Sunset Bahía | Éxito total y nueva fecha confirmada para marzo

5 horas atrás 0
discapacidad

El Foro Permanente por la Discapacidad emitió un duro comunicado | «La situación es critica»

13 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

carna sol

Dolores | Más de 12 mil personas disfrutaron de la última noche del «Carnaval del Sol»

26 segundos atrás 0
perrotti

Cartelera teatral en San Bernardo para el cierre de temporada

2 horas atrás 0
sunset

Sunset Bahía | Éxito total y nueva fecha confirmada para marzo

5 horas atrás 0
discapacidad

El Foro Permanente por la Discapacidad emitió un duro comunicado | «La situación es critica»

13 horas atrás 0
noviembre 2025 playa

La CAME entregó las estadísticas de carnavales y el verano vivió su mejor fin de semana en lo que va de la temporada

1 día atrás 0