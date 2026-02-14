Axel Kicillof | “Cada vez hay menos turistas, estadías más cortas y menos consumo”

“Las políticas económicas del Gobierno nacional tienen ganadores y perdedores: mientras hay récords de turistas argentinos en Brasil y de ocupación en Punta del Este, están destruyendo el turismo en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”, afirmó este jueves el gobernador Axel Kicillof al encabezar una nueva Conferencia de Verano en Necochea, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,Augusto Costa; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el intendente local, Arturo Rojas.

En ese marco, Kicillof destacó que “cada vez hay menos turistas, estadías más cortas y menos consumo: desde que llegó Milei, 830 mil personas han dejado de veranear en nuestra provincia”. “El turismo es trabajo argentino y producción bonaerense: pueden acusarnos de lo que quieran, pero siempre nos van a encontrar del lado de los que trabajan y generan empleo en nuestro país”, añadió.

Desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 6,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 4,7% respecto al periodo anterior. Esta tendencia se acentuó durante los primeros días de febrero, registrando un descenso del 7,8% en comparación a la última temporada.

“Lo que está sucediendo no es un error de cálculo, es una consecuencia deliberada de este plan económico: desde que llegó Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un empleo menos cada cuatro minutos”, expresó Kicillof y añadió: “Estamos ante un modelo cruel, idéntico al de Martínez de Hoz y Cavallo, donde el Presidente parece festejar cada una de las 30 empresas que cierran por día”.

Por su parte, Costa resaltó: “Si nos remontamos a dos años atrás, la Provincia recibió 830 mil turistas menos. La mayor parte es gente que se quedó en su casa porque no llega a fin de mes: miles de argentinos que perdieron el derecho al verano y al descanso”. “No hay que bajar los brazos, la provincia de Buenos Aires no se entrega, trabaja, resiste y sigue apostando por un país en que el verano vuelva a ser para todos”, señaló.

Además, los registros del Banco Provincia dan cuenta de un desplome del consumo en torno al 25,4% desde el comienzo de la temporada y una retracción a través de las operaciones con Cuenta DNI del 38%. En tanto, se registra una caída del 22% para el rubro turismo. De esta forma, se consolida una tendencia de estadías promedio más cortas y un retroceso de los turistas con ingresos medios, generando un fuerte impacto económico en la provincia.

“Como consecuencia de una política económica nacional que repercute de manera negativa en todos los municipios turísticos, estamos atravesando una temporada compleja, en la que se acortaron los días de vacaciones y cayó el consumo de los turistas”, indicó Rojas y agregó: “En este contexto, para nosotros es muy importante contar con un Gobernador que nos escucha, a diferencia de un Estado nacional que ha cortado todos los canales de diálogo”.

Durante la jornada, el Gobernador anunció la construcción de la nueva Estación Transformadora de Quequén. Será a partir de una inversión de $31.000 millones y dará respuesta a la demanda de energía eléctrica del puerto y de la región, promoviendo el desarrollo de emplazamientos de sectores industriales y el crecimiento de la actividad turística y comercial.

“Ante un Estado nacional que desertó, la Provincia va a seguir acompañando a los municipios, los trabajadores, los empresarios y los emprendedores bonaerenses para construir entre todos la mejor temporada posible”, concluyó Kicillof.

