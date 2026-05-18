El dilema de las naftas | Advierten que la estabilidad actual es un «equilibrio transitorio»

En un nuevo informe técnico, el Instituto de Energía de la Universidad Austral puso la lupa sobre la situación de los combustibles en Argentina, tras el reciente incremento del 1% aplicado por YPF. Según el análisis dirigido por el Ing. Roberto Carnicer, los precios que hoy vemos en los surtidores no están en equilibrio, sino bajo un esquema de «contención estratégica» que podría ceder en los próximos meses.

El informe detalla que la petrolera estatal extendió por 45 días el mecanismo de «buffer», una suerte de amortiguador que evita que el aumento del petróleo Brent (referencia internacional) golpee de lleno el bolsillo del consumidor de forma inmediata. Sin embargo, el estudio advierte que esta presión no desaparece, sino que se acumula. Actualmente, conviven tres factores críticos: el alza del crudo internacional, el atraso respecto a los valores de importación y, fundamentalmente, la carga impositiva.

El Decreto 302/2026 postergó parte de los impuestos para junio, lo que genera una «olla a presión» que tarde o temprano se trasladará a los precios finales para evitar afectar las inversiones en Vaca Muerta y el abastecimiento interno.

Compartir