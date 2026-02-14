La varieté “Los Ilusionistas” tuvo su última función en el EMAI de Mar de Ajó y consolidó el teatro independiente en La Costa.

Con una función cargada de emoción y agradecimientos, este viernes 13 de febrero se presentó la última función del verano de “Los Ilusionistas, solo bajo un manto de estrellas”, la propuesta de varieté teatral que tuvo lugar durante enero en el Espacio Multifuncional de Artistas Independientes (EMAI) de Mar de Ajó.

La obra, dirigida por Alejandro Barratelli y con producción general de Armando Producciones, se presentó todos los viernes a las 23.00 en la sala ubicada en Lebensohn 50, bajo la modalidad de entrada a la gorra, consolidándose como una de las propuestas culturales independientes de la temporada.

Teatro independiente bajo un manto de estrellas

“Los Ilusionistas” adoptó el formato de varieté para construir una narrativa dinámica que combinó monólogos, escenas dramáticas y pasajes musicales. Con un dispositivo escénico simple y despojado, la puesta apostó a resaltar las potencialidades expresivas del actor, donde el cuerpo y la palabra fueron los ejes centrales del relato.

La propuesta ofreció una mirada poética sobre el universo teatral, invitando al público a transitar distintas emociones a través del humor, la sensibilidad y la introspección. El espectáculo puso en valor el arte escénico como espacio de expresión, reflexión y encuentro.

El elenco estuvo integrado por Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino, artistas con trayectoria en el circuito independiente, quienes sostuvieron una puesta escénica basada en el compromiso actoral y en el vínculo directo con el espectador.

Agradecimientos y acompañamiento institucional

Al finalizar la última función, el elenco agradeció especialmente a los integrantes del EMAI y a la Cooperativa de Trabajo Cultural Armando Producciones La Costa, impulsora de la iniciativa y referente en la producción y difusión del teatro independiente en el distrito.

También estuvo presente la secretaria de Educación de la Municipalidad de La Costa, Amancay López, quien expresó su acompañamiento a estas iniciativas privadas y cooperativas que fortalecen la búsqueda de identidad cultural local y amplían el acceso a propuestas artísticas durante la temporada.

La experiencia dejó como saldo una temporada donde el teatro independiente volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural costera, consolidando espacios autogestivos que apuestan a la creación colectiva y a la construcción de comunidad a través del arte.

