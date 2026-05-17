ARBA automatiza la devolución de saldos a favor | Los trámites de hasta $3.500.000 se resolverán en 72 horas

A través de la Resolución Normativa N°16, ARBA puso en marcha un nuevo sistema que permite la compensación automática y online de saldos a favor en Ingresos Brutos. La principal novedad, según explicó el director ejecutivo Cristian Girard, es que los contribuyentes ya no deberán esperar la resolución final de una demanda para utilizar ese crédito; ahora podrán compensar deudas de forma inmediata al inicio del trámite.

El sistema funciona de manera digital a través de la plataforma SUD, donde se realizan validaciones automáticas de declaraciones juradas y deudas. Para las solicitudes que no superen los $3.500.000, el organismo se comprometió a resolverlas en un plazo de 72 horas, acreditando el dinero directamente en la CBU declarada del contribuyente. Esta medida se suma a la reducción del stock de saldos a favor, que ya permitió devolver cerca de un billón de pesos al sector productivo bonaerense bajo la gestión actual.

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