Sebastián Pareja lanzó una advertencia a sectores internos de La Libertad Avanza tras tensiones en actos del espacio, en un contexto de disputa político libertario.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, regresó este miércoles a la escena pública en La Plata con una declaración que puso de manifiesto las tensiones internas en el espacio político libertario: “El que ventile diferencias, está afuera”, dijo al referirse a quienes exponen grietas internas entre militantes.

La advertencia se produjo en un contexto en el que las discrepancias dentro de La Libertad Avanza volvieron a hacerse visibles tras distintos episodios recientes, entre ellos la repercusión de expresiones disidentes durante la “Derecha Fest” en Mar del Plata, donde sectores de la militancia manifestaron su rechazo hacia Pareja con silbidos e insultos.

Ese episodio reflejó una disputa en curso entre el dirigente y grupos vinculados a la organización interna “Las Fuerzas del Cielo”, una agrupación asociada al partido libertario que sigue las consignas del presidente Javier Milei. Aunque algunos de los militantes de ese sector negaron participación directa en los insultos, la tensión se trasladó con fuerza a las redes sociales y se convirtió en tema de debate dentro del espacio.

Pareja, quien también es diputado nacional, intentó responder al malestar en el acto marplatense destacando que el verdadero adversario del espacio libertario “no está adentro, sino afuera”, en referencia a otros sectores políticos con los que compite en el escenario provincial y nacional.

El intercambio de mensajes en redes sociales no se hizo esperar. Mientras un sector de la militancia insistía en críticas directas hacia Pareja y su rol en el armado territorial del partido, otros simpatizantes intentaron relativizar los hechos y enfatizar la necesidad de cohesión hacia adelante.

El impacto de estas tensiones internas aparece en un momento en que el espacio libertario busca consolidar su estructura política de cara a futuros desafíos electorales, entre ellos la provincia de Buenos Aires. Las palabras de Pareja en La Plata —y su advertencia sobre quienes “ventilan diferencias”— son una señal de que las disputas internas aún no se han resuelto del todo.

Compartir