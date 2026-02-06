Jornada de embellecimiento en el Club All Boys de La Costa

El directivo de la Asociación Deportiva All Boys de La Costa, Luciano Fucci, anunció en Radio Noticias una convocatoria abierta a la comunidad para participar en una jornada de embellecimiento del predio del club durante este fin de semana.

Las tareas previstas incluyen el corte de césped, la pintura de postes y la instalación del servicio de agua, con el objetivo de dejar las instalaciones en óptimas condiciones para el inicio de las actividades anuales. La invitación se extiende no solo a socios, jugadores y familiares, sino también a vecinos, simpatizantes y turistas que deseen colaborar desinteresadamente con la institución, destacando que el trabajo en el club se realiza íntegramente «a pulmón» y por amor a la comunidad.

Los detalles:

Compartir