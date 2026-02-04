Luego de un enero «flojo» se renuevan las expectativas turísticas para febrero con eje en los contingentes

El empresario hotelero Carlos Roux analizó en Radio Noticias el panorama turístico de febrero, destacando un marcado flujo de «contingentes» provenientes de Rosario y el Gran Buenos Aires.

Debido al contexto económico actual, Roux explicó que el tradicional turismo de estancias largas ha dado paso a un sistema de «cama caliente», donde los grupos se alojan generalmente por tres o cuatro noches.

Esta modalidad es fundamental para la hotelería de una y dos estrellas, que representan una gran parte de la oferta en el distrito; de hecho, aproximadamente el 50% de estos establecimientos dependen hoy de estos grupos organizados para mantener su ocupación.

A pesar de ser considerado un turismo más económico, el empresario subrayó que estos visitantes generan un aporte vital a la economía local, ya que suelen volcar sus ahorros en consumos dentro de restaurantes, bares y comercios de cercanía.

Los detalles:

