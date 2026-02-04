4 de febrero de 2026

Luego de un enero «flojo» se renuevan las expectativas turísticas para febrero con eje en los contingentes

10 horas atrás 0

El empresario hotelero Carlos Roux analizó en Radio Noticias el panorama turístico de febrero, destacando un marcado flujo de «contingentes» provenientes de Rosario y el Gran Buenos Aires.

Debido al contexto económico actual, Roux explicó que el tradicional turismo de estancias largas ha dado paso a un sistema de «cama caliente», donde los grupos se alojan generalmente por tres o cuatro noches.

Esta modalidad es fundamental para la hotelería de una y dos estrellas, que representan una gran parte de la oferta en el distrito; de hecho, aproximadamente el 50% de estos establecimientos dependen hoy de estos grupos organizados para mantener su ocupación.

A pesar de ser considerado un turismo más económico, el empresario subrayó que estos visitantes generan un aporte vital a la economía local, ya que suelen volcar sus ahorros en consumos dentro de restaurantes, bares y comercios de cercanía.

Los detalles:

