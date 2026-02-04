La importancia de la vitamina D | Salud ósea, inmunidad y estado de ánimo

El Dr. Hernán Martín explicó en Radio Noticias que la vitamina D es un nutriente esencial que se produce principalmente en la piel mediante la exposición solar, requiriendo luego una activación en el hígado y los riñones para funcionar correctamente.

Sus funciones principales incluyen el fortalecimiento del sistema óseo y el soporte al sistema inmunitario para combatir virus y bacterias, además de intervenir en la salud muscular y nerviosa. El médico señaló que la falta de esta vitamina suele manifestarse a través de un agotamiento físico persistente, dolores corporales y un bajo estado de ánimo, síntomas que a menudo se confunden con el estrés estacional.

Para prevenir deficiencias, se recomienda una exposición solar prudente —atendiendo siempre al índice UV— y una dieta equilibrada que incluya alimentos como pescado, huevo, quesos, hongos y palta. El Dr. Martín enfatizó que los tratamientos con gotas o cápsulas deben ser estrictamente personalizados según la edad y las necesidades de cada paciente, desaconsejando la automedicación.

Para consultas presenciales, el profesional atiende por demanda espontánea en Quinteros 56 (Mar de Ajó), en los horarios de 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:30.

