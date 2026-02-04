Dolores vivirá el Carnaval del Sol con comparsas, más de 300 bailarines y shows en vivo. Los Totora cierran la edición 2026.

La ciudad de Dolores se prepara para una nueva edición del Carnaval del Sol, una de las celebraciones más convocantes del verano bonaerense, que en febrero de 2026 ofrecerá ocho noches consecutivas de música, color y tradición, consolidándose como una propuesta destacada para el turismo de cercanía.

El evento se desarrollará los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, con un espectáculo pensado para toda la familia que combina comparsas, identidad local y shows musicales. El cierre de la edición 2026 estará a cargo de la reconocida banda Los Totora, que se presentará el lunes 16 de febrero en el corsódromo.

Comparsas, tradición y más de 300 bailarines

El corazón del Carnaval del Sol volverá a latir en el corsódromo, donde más de 300 bailarines desplegarán ritmo y creatividad a través de tres comparsas protagonistas:

KUYÉN , representante del Club Independiente

, representante del Club Independiente SAYÉN , del Club Sarmiento

, del Club Sarmiento SHEG YENÚ, del Club Ever Ready

Cada agrupación presentará su propia temática, en un espectáculo que año a año suma calidad artística y convocatoria. Además, las noches del 12 y 15 de febrero estarán especialmente dedicadas al carnaval tradicional, una propuesta que ya es un clásico para dolorenses y visitantes.

Entradas y puntos de venta

Las entradas tienen un valor de $5.000 la general y ya se encuentran a la venta. Pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o de forma online a través de plateaunotickets.com.

Carnaval + Termas: una propuesta integral

Durante febrero, el Parque Termal de Dolores acompaña el Carnaval del Sol con promociones especiales orientadas a fomentar el turismo familiar:

2×1 en el ingreso

25% de descuento con tarjetas del Banco Provincia

4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia

La combinación de espectáculos nocturnos y descanso termal se posiciona como una de las opciones más atractivas del verano en la región.

Dolores, un destino cerca de todo

Ubicada estratégicamente sobre la Ruta 2, Dolores se consolida como un destino ideal para escapadas cortas. Con fácil acceso, servicios turísticos de calidad, termas modernas y una agenda cultural activa, la ciudad propone un plan completo y accesible para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Este verano, el Carnaval del Sol y el Parque Termal vuelven a conformar el combo perfecto para quienes buscan una experiencia distinta sin alejarse demasiado.

