El mejor tributo a Charly, está en San Bernardo

El artista Charlie Micol compartió en Radio Noticias su extensa trayectoria realizando el tributo a Charly García, la cual comenzó hace años en Villa Gesell haciendo conducciones de karaoke e imitaciones entre amigos antes de que el género de los tributos se profesionalizara.

Micol ha recorrido casi todas las provincias del país con su personaje y destacó, como una anécdota recurrente, que la gente suele confundirlo con el verdadero Charly en la calle, algo que lo motivó a profundizar en el personaje tiñéndose el característico bigote bicolor. Para el artista, lograr esa ilusión en el público es una de las mayores satisfacciones de su trabajo.

La propuesta llegará este sábado 7 de febrero al Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo a las 21:00 horas, donde se presentará junto a su banda «Los Caballos de Madera».

Micol resaltó que el grupo logra un sonido fiel a los arreglos originales de García, lo que garantiza una experiencia musical de alta calidad para los fanáticos del rock nacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y de forma online, contando con una promoción especial de 2×1 para quienes deseen asistir a este homenaje al «maestro» de la música argentina.

Los detalles:

