Provincias avanzan en controles conjuntos del traslado de mercaderías

La provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo la cooperación tributaria con distintas jurisdicciones del país para mejorar el control del traslado de mercaderías y combatir la evasión fiscal. En ese marco, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Hacienda de Jujuy firmaron un convenio para avanzar en la implementación del Código de Operación de Traslado (COT), una herramienta clave para la fiscalización del transporte de cargas a nivel federal.

La jornada de trabajo fue encabezada por el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el ministro de Hacienda de Jujuy, Federico Cardozo, y formó parte de una agenda orientada a consolidar una red interprovincial de control, con intercambio de información, criterios unificados y uso compartido de herramientas tecnológicas.

Durante el encuentro se desarrollaron reuniones técnicas entre los equipos de ambos organismos, en las que se compartieron experiencias de gestión, prácticas de fiscalización y aspectos operativos vinculados al funcionamiento del COT, con el objetivo de avanzar en su próxima puesta en marcha en la provincia de Jujuy.

Como parte de la actividad, se realizó además un operativo conjunto de control en el Peaje de Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata, donde se llevó a cabo una demostración en campo del uso del sistema. Allí, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones analizaron el alcance de la información que brinda la herramienta para el control del tránsito de mercaderías y la detección de maniobras irregulares.

Al respecto, Girard destacó que “la cooperación con otras provincias es uno de los ejes centrales de nuestra gestión, porque permite poner a disposición capacidades técnicas, pero también generar reciprocidad en el intercambio de información”. En ese sentido, remarcó que “en la medida en que más jurisdicciones incorporan el COT, se fortalece la inteligencia fiscal, se amplían los cruces de datos y mejora la fiscalización remota, en beneficio de todas las provincias”.

Por su parte, Cardozo subrayó que el acuerdo “permite a Jujuy integrarse a una red federal de control del transporte de cargas”, y señaló que “este intercambio con provincias que ya tienen incorporadas tecnologías y nuevas prácticas es fundamental para mejorar los controles en ruta y avanzar en la formalización de la actividad económica”.

Con la incorporación de Jujuy, ya son nueve las provincias que firmaron convenios o se encuentran en proceso de implementación del COT. Actualmente, la herramienta es exigible en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, y existen acuerdos vigentes con Salta, Catamarca, Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego. De este modo, se consolida una red federal de fiscalización colaborativa que unifica criterios y fortalece el control del traslado de mercaderías en todo el país.

