3 de febrero de 2026

Vuelta a Clases | La canasta escolar aumentó un 12%

1 día atrás 0

Según un informe reciente de la consultora Focus Market, la canasta escolar registró un aumento promedio del 12% respecto al año pasado.

El relevamiento de precios, realizado sobre una base de 20 productos, permite establecer valores de referencia para distintos niveles educativos.

Para un alumno de nivel primario, el “Combo I” (básico) que incluye guardapolvo, mochila con tiras, cartuchera y útiles varios, tiene un costo de $ 118.863, lo que representa una suba interanual del 12%.

Si se opta por una alternativa más completa (“Combo II”), con mochila con carrito y cartuchera de dos pisos, el valor asciende a $ 241.088. En este caso, el incremento fue del 4% interanual.

Por su parte, la canasta para el nivel secundario (“Combo III”) se ubica en $ 95.592, registrando un aumento del 15% respecto al ciclo anterior. En cuanto a la indumentaria, los guardapolvos mostraron una suba del 13%, con un precio promedio de $ 37.849.

