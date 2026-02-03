3 de febrero de 2026

Balance de la temporada 2026 | El análisis del intendente Juan de Jesús en Radio Noticias

5 horas atrás 0

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, realizó en Radio Noticias un balance sobre el desarrollo de la actual temporada estival, calificándola como un período de «profunda reestructuración» para el turismo interno.

De Jesús señaló que, si bien el municipio se preparó desde noviembre para recibir a los visitantes, diversos factores externos y la situación económica nacional han condicionado el consumo y la planificación de las familias.

Entre los desafíos mencionados, destacó el impacto de un dólar bajo que incentivó los viajes al exterior en detrimento de los destinos locales, afectando directamente al mercado interno y al desarrollo económico de las comunidades turísticas.

A pesar de un escenario complejo que registra un 27% menos de ocupación respecto al año 2023 y el ingreso de aproximadamente 200.000 autos menos al distrito, el jefe comunal rescató indicadores positivos sobre la calidad del destino. Según una encuesta de la Universidad Atlántida Argentina, el 88% de los turistas expresó satisfacción con los servicios recibidos, destacando la atención humanitaria y el esfuerzo de los operadores locales por mantener la gastronomía y el alojamiento.

El intendente concluyó enfatizando la necesidad de analizar estas debilidades y fortalezas para seguir mejorando la competitividad de La Costa en el futuro.

Más detalles en el video:

Compartir

Más historias

escuelita duca

Inscripciones abiertas para la escuelita de fútbol del CSDMA

17 minutos atrás 0
colonias

Colonias Culturales de Verano en el Partido de La Costa | Así se desarrolla la iniciativa local

2 horas atrás 0
Convenio-Jujuy2

Provincias avanzan en controles conjuntos del traslado de mercaderías

13 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

escuelita duca

Inscripciones abiertas para la escuelita de fútbol del CSDMA

17 minutos atrás 0
colonias

Colonias Culturales de Verano en el Partido de La Costa | Así se desarrolla la iniciativa local

2 horas atrás 0
Juan de Jesus

Balance de la temporada 2026 | El análisis del intendente Juan de Jesús en Radio Noticias

5 horas atrás 0
Convenio-Jujuy2

Provincias avanzan en controles conjuntos del traslado de mercaderías

13 horas atrás 0
canasta escolar

Vuelta a Clases | La canasta escolar aumentó un 12%

1 día atrás 0