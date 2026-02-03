Balance de la temporada 2026 | El análisis del intendente Juan de Jesús en Radio Noticias

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, realizó en Radio Noticias un balance sobre el desarrollo de la actual temporada estival, calificándola como un período de «profunda reestructuración» para el turismo interno.

De Jesús señaló que, si bien el municipio se preparó desde noviembre para recibir a los visitantes, diversos factores externos y la situación económica nacional han condicionado el consumo y la planificación de las familias.

Entre los desafíos mencionados, destacó el impacto de un dólar bajo que incentivó los viajes al exterior en detrimento de los destinos locales, afectando directamente al mercado interno y al desarrollo económico de las comunidades turísticas.

A pesar de un escenario complejo que registra un 27% menos de ocupación respecto al año 2023 y el ingreso de aproximadamente 200.000 autos menos al distrito, el jefe comunal rescató indicadores positivos sobre la calidad del destino. Según una encuesta de la Universidad Atlántida Argentina, el 88% de los turistas expresó satisfacción con los servicios recibidos, destacando la atención humanitaria y el esfuerzo de los operadores locales por mantener la gastronomía y el alojamiento.

El intendente concluyó enfatizando la necesidad de analizar estas debilidades y fortalezas para seguir mejorando la competitividad de La Costa en el futuro.

