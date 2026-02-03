Inscripciones abiertas para la escuelita de fútbol del CSDMA

Silvio Duca anunció en Radio Noticias la apertura de las inscripciones para la escuelita de fútbol recreativo «J.J. Olarticochea» del Club Social y Deportivo Mar de Ajó (CSDMA) para la temporada 2026.

La convocatoria está abierta para niños y niñas de 4 a 13 años inclusive, y el trámite debe realizarse de manera presencial en la sede del club, ubicada en Levenson 253, de lunes a viernes en los horarios de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00.

Para completar el registro, los padres deben presentar el nombre, apellido, fecha de nacimiento y DNI del menor, siendo atendidos personalmente por el equipo administrativo para garantizar una correcta organización.

Los detalles:

