4 de febrero de 2026

Inscripciones abiertas para la escuelita de fútbol del CSDMA

17 horas atrás 0

Silvio Duca anunció en Radio Noticias la apertura de las inscripciones para la escuelita de fútbol recreativo «J.J. Olarticochea» del Club Social y Deportivo Mar de Ajó (CSDMA) para la temporada 2026.

La convocatoria está abierta para niños y niñas de 4 a 13 años inclusive, y el trámite debe realizarse de manera presencial en la sede del club, ubicada en Levenson 253, de lunes a viernes en los horarios de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00.

Para completar el registro, los padres deben presentar el nombre, apellido, fecha de nacimiento y DNI del menor, siendo atendidos personalmente por el equipo administrativo para garantizar una correcta organización.

Los detalles:

