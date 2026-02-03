Guillermo Favale y el éxito de «Arriba América» desde La Costa

El periodista y conductor Guillermo Favale realizó un balance en Radio Noticias sobre el cierre de la temporada de su programa «Arriba América» (A24), el cual se transmitió con gran éxito desde el Partido de La Costa. Favale destacó que la apuesta fue ambiciosa, utilizando tecnología de punta como drones y múltiples móviles en simultáneo para «llevar la playa a la casa de la gente», logrando picos de rating cercanos a los dos puntos.

Favale, resaltó con orgullo que gran parte del equipo técnico, la producción y hasta la escenografía fueron realizados por profesionales locales, demostrando la capacidad del distrito para generar contenidos de calidad nacional.

Uno de los hitos más comentados de la temporada fue la nota viral al actor español Julen Katzy, quien se encontraba trabajando en San Clemente del Tuyú. Favale reveló que el origen de la primicia surgió de un dato de una vecina local, que derivó en una entrevista realizada el periodista Nico Bron, alcanzando más de 3 millones de reproducciones en redes sociales y repercusión en los principales portales del país.

El conductor enfatizó que el objetivo central del ciclo fue «poner en el mapa» al Partido de La Costa, reivindicando sus playas y su gente frente a prejuicios mediáticos, logrando lo que consideró la nota de espectáculos más relevante del verano.

