Colonias Culturales de Verano en el Partido de La Costa | Así se desarrolla la iniciativa local

El director de Inclusión Artística, Pablo Parra, destacó en Radio Noticias el éxito de las Colonias Culturales de Verano, subrayando que se completaron los cupos en todas las sedes y que incluso se logró absorber parte de la lista de espera.

Un dato relevante es que, a diferencia de otras propuestas que cierran al finalizar enero, las colonias municipales continuarán funcionando durante todo el mes de febrero para seguir brindando contención y entretenimiento a los niños de la región.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas, en los centros culturales de San Bernardo, Las Toninas y San Clemente, y están abiertas tanto para residentes como para turistas que deseen sumarse a las vacantes que se liberen.

Los detalles:

