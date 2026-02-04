Así fue la «antorchada» de guardavidas en La Lucila del Mar

La guardavidas Silvana Sánchez relató en Radio Noticias los detalles de la tradicional antorchada realizada recientemente en La Lucila del Mar, un evento que este año tuvo la particularidad de llevarse a cabo por primera vez en la zona del muelle.

Tras postergarse del martes al jueves por las condiciones climáticas, la jornada contó con un marco de público masivo y muy entusiasta.

El ritual incluyó el ingreso de los guardavidas al mar sorteando el oleaje para evitar que las antorchas se apagaran, formando una ronda en el agua donde realizaron una «silvateada» para que los presentes comprendieran cómo se comunican y la adrenalina que se vive durante un rescate real.

El evento concluyó con el encendido de una gran fogata en la arena, un momento de camaradería donde se nombró a cada uno de los integrantes del cuerpo de guardavidas para que la comunidad los conociera.

