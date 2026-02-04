4 de febrero de 2026

Así fue la «antorchada» de guardavidas en La Lucila del Mar

3 horas atrás 0

La guardavidas Silvana Sánchez relató en Radio Noticias los detalles de la tradicional antorchada realizada recientemente en La Lucila del Mar, un evento que este año tuvo la particularidad de llevarse a cabo por primera vez en la zona del muelle.

Tras postergarse del martes al jueves por las condiciones climáticas, la jornada contó con un marco de público masivo y muy entusiasta.

El ritual incluyó el ingreso de los guardavidas al mar sorteando el oleaje para evitar que las antorchas se apagaran, formando una ronda en el agua donde realizaron una «silvateada» para que los presentes comprendieran cómo se comunican y la adrenalina que se vive durante un rescate real.

El evento concluyó con el encendido de una gran fogata en la arena, un momento de camaradería donde se nombró a cada uno de los integrantes del cuerpo de guardavidas para que la comunidad los conociera.

Dale play:

Compartir

Más historias

playa

Luego de un enero «flojo» se renuevan las expectativas turísticas para febrero con eje en los contingentes

25 minutos atrás 0
WhatsApp Image 2026-02-04 at 08.33.47

Dolores se prepara para vivir el Carnaval del Sol con ocho noches de fiesta y shows en vivo

1 hora atrás 0
image - 2026-02-04T083101.176

La Frontera de Pinamar: heridos, polémica y un conflicto que llegó a la Justicia

2 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

playa

Luego de un enero «flojo» se renuevan las expectativas turísticas para febrero con eje en los contingentes

25 minutos atrás 0
WhatsApp Image 2026-02-04 at 08.33.47

Dolores se prepara para vivir el Carnaval del Sol con ocho noches de fiesta y shows en vivo

1 hora atrás 0
image - 2026-02-04T083101.176

La Frontera de Pinamar: heridos, polémica y un conflicto que llegó a la Justicia

2 horas atrás 0
antorchada ll

Así fue la «antorchada» de guardavidas en La Lucila del Mar

3 horas atrás 0
favale

Guillermo Favale y el éxito de «Arriba América» desde La Costa

12 horas atrás 0