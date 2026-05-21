21 de mayo de 2026

La Parroquia de San Bernardo prepara su Locro Patrio enfocado en el encuentro vecinal

5 horas atrás 0

El Padre Maxi Turri pasó por los micrófonos de Radio Noticias para anticipar el tradicional Locro Patrio del lunes 25 de mayo en la Parroquia de San Bernardo. El sacerdote confirmó que las entradas ya se encuentran totalmente agotadas debido a la capacidad del salón, donde recibirán a más de 140 vecinos.

Turri explicó que la organización tomó la decisión de no vender porciones para llevar, priorizando exclusivamente el almuerzo comunitario.

«Preferimos ganar más encuentro que recaudación; la idea es sentarnos, mirarnos a los ojos y dejar de lado la tecnología», destacó. La jornada patria comenzará a las 11:30 hs con la Santa Misa (que excepcionalmente cambia su horario de la tarde) y continuará a las 12:30 hs con el almuerzo en el salón parroquial.

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