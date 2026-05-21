Tres jóvenes fueron aprehendidos en Mar de Ajó Norte tras el robo de dos motos. Las cámaras municipales permitieron recuperar los vehículos.

El hecho ocurrió en la costanera de Mar de Ajó Norte, donde un grupo de jóvenes alcanzó a sustraer dos motocicletas. El seguimiento realizado desde la Sala de Monitoreo y la rápida intervención de la Patrulla Municipal, junto a Infantería y Policía, permitió recuperar los vehículos y aprehender a tres personas.

Un intento de robo de motocicletas ocurrido en la costanera de Mar de Ajó Norte terminó con tres aprehendidos gracias al trabajo articulado entre la Sala de Videovigilancia de la Municipalidad de La Costa, la Patrulla Municipal, Infantería y efectivos policiales.

Según la información conocida hasta el momento, tres masculinos intentaron sustraer unas motos en la zona y llegaron a llevarse dos. Sin embargo, la situación fue rápidamente advertida desde el sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, lo que permitió activar rápidamente el seguimiento y el despliegue de móviles.

Ante la rápida llegada de la Patrulla Municipal al lugar, los tres sospechosos descartaron las motocicletas sustraídas en la playa e intentaron alejarse de la zona.

El operativo continuó luego desde la Sala de Videovigilancia, cuyos operadores volvieron a detectar a los involucrados mediante el seguimiento por cámaras, permitiendo coordinar una nueva intervención en territorio. Finalmente, personal de la Patrulla Municipal, junto a Infantería y un móvil policial, logró concretar la aprehensión de las tres personas vinculadas al hecho.

Desde distintos sectores destacaron nuevamente la tarea realizada por los operadores de la Sala de Monitoreo y la rápida respuesta de la Patrulla Municipal, cuyo accionar permitió recuperar las motocicletas robadas y dar apoyo a las fuerzas de seguridad para la intervención final.

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