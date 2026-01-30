Obras de infraestructura escolar en el Partido de La Costa

El tesorero del Consejo Escolar de La Costa, Favio Zabala, detalló en Radio Noticias el intenso plan de obras que se está llevando a cabo durante enero para garantizar un inicio de clases seguro. Zabala destacó la importancia de la planificación y la articulación con la municipalidad y la provincia para abordar las necesidades de más de 60 establecimientos educativos.

Entre las prioridades, mencionó las obras de «riesgo inicio», destacando la ampliación de la Escuela Secundaria 12 de Santa Teresita con tres nuevas aulas y un espacio para la orquesta municipal, además de la construcción de un paredón perimetral en la Escuela Primaria 7, un reclamo histórico de la comunidad que llevaba cuatro años pendiente.

A pesar de enfrentar un año económico complejo y heredar una deuda importante de la gestión anterior, el Consejo Escolar tiene previsto encarar 17 obras adicionales de menor envergadura pero esenciales para el funcionamiento diario. Estos trabajos incluyen reparaciones eléctricas, soluciones a filtraciones en techos, mejoras en sanitarios y recambio de tanques de agua en diversas instituciones.

Zabala agradeció el compromiso de los proveedores locales y enfatizó que, aunque no se puede dar respuesta inmediata a todas las escuelas, se está trabajando bajo un estricto orden de prioridades para asegurar que los estudiantes y docentes cuenten con las condiciones edilicias adecuadas.

