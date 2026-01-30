Como fue enero y lo que se viene en los Teatros Luz y Fuerza y Auditorio de San Bernardo

El productor teatral Ariel Perrotti, con 25 años de trayectoria en el Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo, brindó detalles sobre la dinámica de la actual temporada, caracterizada por un formato de «teatro de gira» que ofrece espectáculos diferentes cada día en las salas Luz y Fuerza y Auditorio.

Al realizar un balance de enero, Perrotti señaló que la afluencia de público se sitúa aproximadamente entre un 10% y 15% por debajo del año anterior, una tendencia influenciada por el clima frío de la primera quincena y la variada recepción de las distintas propuestas artísticas.

La cartelera para los próximos días incluye una oferta diversa que abarca desde la música hasta el teatro de autor. Se destacan presentaciones como el tributo a Queen de Master Stroke, el show de Fabiana Cantilo, y las obras «El Equilibrista» y «Made in Lanús» (bajo la dirección de Luis Brandoni)

Asimismo, el productor resaltó el gran éxito del espectáculo de K-pop «Guerrera Dorada», que se ha consolidado como el preferido de los más jóvenes, sumándose a otras propuestas como «Clase Especial» y el tributo «El Cuarto Soda», que continúan traccionando una excelente respuesta de los espectadores.

