Inscripción a las becas municipales de estudios superiores en el distrito

Se encuentra abierta, hasta el 28 de febrero, la inscripción a las becas municipales destinadas a estudiantes de carreras de nivel superior.

La convocatoria está orientada a quienes deseen solicitar por primera vez o renovar el acompañamiento económico para estudios terciarios o universitarios, tanto en el Partido de La Costa como en otros municipios o provincias. El trámite se realiza de manera online a través de https://lacosta.gob.ar/becas2026/

Una vez completado el formulario digital, el sistema permitirá seleccionar un día y horario para confirmar un turno presencial, en el cual se deberá presentar la documentación en la Oficina de Becas, ubicada en el Palacio Municipal, de Costanera N° 8001, Mar del Tuyú.

Las becas municipales constituyen una política pública municipal orientada a acompañar a quienes hayan finalizado el nivel secundario y deseen iniciar o continuar estudios de nivel superior, promoviendo el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

PASOS PARA SOLICITAR O RENOVAR LA BECA MUNICIPAL:

-Completar el formulario online, tanto para solicitudes nuevas como para renovaciones. Es obligatorio completar todos los campos para poder guardar la planilla.

-Seleccionar día y horario en el turnero web para la presentación de la documentación.

-Asistir de manera personal y presencial a la Oficina de Becas en la fecha y horario asignados, con la documentación solicitada que figura en el comprobante emitido por el sistema.

-Para realizar consultas o recibir más información, se encuentra disponible el WhatsApp 2246-50-8670.

