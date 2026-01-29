29 de enero de 2026

El padre del Kun Agüero invierte en La Costa: compró dos lotes en Casuarinas y planea una casa con vista al estadio

19 segundos atrás 0

Leonel del Castillo, padre del Kun Agüero, compró dos lotes en Casuarinas Club de Campo, con vista al estadio. Planea construir una casa importante.

Compartir

El fútbol, la familia y la inversión se cruzaron este verano en el Partido de La Costa con una noticia que sorprendió a muchos: Leonel del Castillo, padre del exdelantero de la Selección Argentina, Sergio “Kun” Agüero, adquirió dos lotes en Casuarinas Club de Campo, uno de los desarrollos urbanísticos más destacados de la región.

Según se confirmó desde el propio emprendimiento, Leonel se entusiasmó con la propuesta del barrio y eligió parcelas con una particularidad: ambas tienen vista directa al estadio de La Costa, el espacio deportivo central del predio. Las fuentes señalan que la decisión no fue casual y que ya proyecta construir una casa de importante envergadura en el lugar, lo que refuerza el perfil residencial y de alto nivel que Casuarinas viene consolidando en los últimos años.

La información fue compartida por el propio barrio a través de un posteo en Instagram que no tardó en viralizarse. Como muestra del vínculo, Leonel obsequió una camiseta original de la Selección Argentina campeona del mundo, firmada, y otra del Kun Agüero, un gesto que fue recibido con emoción por parte de la desarrolladora y los responsables del barrio.

Desde Ricchezza Inmobiliaria y Casuarinas Club de Campo agradecieron públicamente la confianza y destacaron que el barrio no es solo una inversión, sino una elección de vida. Naturaleza, planificación urbana y espacios de recreación se combinan en un proyecto que sigue creciendo con paso firme.

Y entre bromas futboleras que ya circulan entre vecinos y seguidores en redes, surge una pregunta inevitable:
¿Lo tentará al Kun para calzarse los botines en el estadio de Casuarinas?

Compartir

Más historias

hartig

Moda en La Costa | Maxi Hartig presentó su colección «Únicas»

3 horas atrás 0
Transporte confirmó la inhabilitación de los conductores del caso Bastián

PBA | Transporte confirmó la inhabilitación de los conductores del caso Bastián

8 horas atrás 0
image - 2026-01-29T084213.897

Kicillof advirtió por la crisis del turismo y el consumo en la Provincia en conferencia de Verano 2026

14 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2026-01-29 at 21.52.00

El padre del Kun Agüero invierte en La Costa: compró dos lotes en Casuarinas y planea una casa con vista al estadio

19 segundos atrás 0
hartig

Moda en La Costa | Maxi Hartig presentó su colección «Únicas»

3 horas atrás 0
Transporte confirmó la inhabilitación de los conductores del caso Bastián

PBA | Transporte confirmó la inhabilitación de los conductores del caso Bastián

8 horas atrás 0
image - 2026-01-29T084213.897

Kicillof advirtió por la crisis del turismo y el consumo en la Provincia en conferencia de Verano 2026

14 horas atrás 0
ballet

Mar de Ajó | Las presentaciones del Ballet Municipal de La Costa continuarán en febrero

16 horas atrás 0