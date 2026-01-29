El fútbol, la familia y la inversión se cruzaron este verano en el Partido de La Costa con una noticia que sorprendió a muchos: Leonel del Castillo, padre del exdelantero de la Selección Argentina, Sergio “Kun” Agüero, adquirió dos lotes en Casuarinas Club de Campo, uno de los desarrollos urbanísticos más destacados de la región.

Según se confirmó desde el propio emprendimiento, Leonel se entusiasmó con la propuesta del barrio y eligió parcelas con una particularidad: ambas tienen vista directa al estadio de La Costa, el espacio deportivo central del predio. Las fuentes señalan que la decisión no fue casual y que ya proyecta construir una casa de importante envergadura en el lugar, lo que refuerza el perfil residencial y de alto nivel que Casuarinas viene consolidando en los últimos años.

La información fue compartida por el propio barrio a través de un posteo en Instagram que no tardó en viralizarse. Como muestra del vínculo, Leonel obsequió una camiseta original de la Selección Argentina campeona del mundo, firmada, y otra del Kun Agüero, un gesto que fue recibido con emoción por parte de la desarrolladora y los responsables del barrio.

Desde Ricchezza Inmobiliaria y Casuarinas Club de Campo agradecieron públicamente la confianza y destacaron que el barrio no es solo una inversión, sino una elección de vida. Naturaleza, planificación urbana y espacios de recreación se combinan en un proyecto que sigue creciendo con paso firme.

Y entre bromas futboleras que ya circulan entre vecinos y seguidores en redes, surge una pregunta inevitable:

¿Lo tentará al Kun para calzarse los botines en el estadio de Casuarinas?

Compartir