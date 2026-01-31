San Bernardo | La Comedia Municipal de Teatro con cinco obras en cartel durante febrero
Continuando con su actividad durante la temporada de verano 2026, la Comedia Municipal de Teatro del Partido de La Costa mantendrá cinco obras en cartel a lo largo de febrero.
Estas propuestas pueden disfrutarse de miércoles a domingos, con entrada libre y gratuita, en el Espacio Multicultural de San Bernardo, ubicado en San Juan 2834.
Las funciones se inician a las 22.30 con obras aptas para todo público, con la excepción de «La señora Macbeth», destinada a espectadores mayores de 13 años de edad.
MIÉRCOLES
«El amor en tiempo de tango».
JUEVES
«La señora Macbeth» (de Griselda Gambaro) – Solo apta para mayores de 13 años.
VIERNES
«Milonga La Argentina».
SÁBADOS
«Son mentiras impiadosas».
DOMINGOS
«Derechos torcidos» (comedia musical infantil de Hugo Midón con música de Carlos Gianni).