Moda en La Costa | Maxi Hartig presentó su colección «Únicas»

El productor y fotógrafo Dante Cagliardi brindó detalles en Radio Noticias sobre el exitoso desfile del diseñador Maxi Hartig, quien presentó su nueva colección titulada «Únicas» en el balneario SEM de Costa del Este. Tras una primera presentación en Nueva Atlantis,

Hartig decidió llevar su propuesta a la Zona Centro ante la gran demanda de sus seguidoras. El evento se destacó por su dinamismo y por atraer a un público diverso, compuesto tanto por residentes locales como por turistas de Buenos Aires y La Plata que buscan propuestas de diseño exclusivas.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de la reconocida modelo y miss internacional Magalí «Maggi» Almirón, cuya presencia jerarquizó la pasarela y demostró el alto nivel de las producciones de moda en la región. Cagliardi subrayó que este tipo de eventos no solo celebran el diseño independiente, sino que también funcionan como un importante motor publicitario para el Partido de La Costa, posicionándolo como un centro de tendencias estivales. Finalmente, adelantó que ya se encuentran en la búsqueda de una locación en la Zona Norte para realizar un tercer desfile antes de que concluya la temporada de verano.

Los detalles:

Compartir