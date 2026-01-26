Un incendio forestal de grandes dimensiones se desató el 25 de enero de 2026 en el pinar ubicado entre Costa Azul y San Bernardo, consumiendo aproximadamente tres hectáreas de vegetación. El fuego se inició en las inmediaciones de la calle Ramos Mejía y obligó a un amplio despliegue de emergencias.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Mar de Ajó, San Bernardo y Costa del Este, junto con personal de Defensa Civil, Policía y agentes de la Municipalidad del Partido de La Costa. Si bien el incendio fue controlado, se reactivó horas después, exigiendo nuevas tareas de enfriamiento y control.

Durante el operativo, fueron encontrados varios jóvenes en la zona cercana al foco ígneo, y si bien no hay una versión oficial, las autoridades no descartan que el incendio pueda haber tenido un origen intencional.

«Por ahora no hay imputaciones, pero hay indicios que llaman la atención», señalaron fuentes vinculadas a la investigación. Personal experimentado del operativo reconoció que la forma en que se inició el fuego genera sospechas, especialmente en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales, debido al calor, el viento y la baja humedad.

Hasta el momento, no se informaron avances formales de la causa, pero las actuaciones están en curso.

