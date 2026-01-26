Una nueva encuesta de Zentrix Consultora, parte del Monitor de Opinión Pública (MOP), reveló que mejoró la imagen positiva del presidente Javier Milei, a pesar de que el 74,7% de las personas asegura que su salario pierde contra la inflación.
El dato refleja una paradoja: crece el respaldo al Gobierno mientras la economía familiar sigue bajo presión. Según el informe, parte de la sociedad empieza a separar la situación del bolsillo de la evaluación política, y muchos consideran que los problemas actuales tienen raíces estructurales.
En esa línea, el 55% se manifestó a favor de una reforma laboral, lo que sugiere una disposición social a aceptar cambios profundos si se cree que pueden mejorar el empleo y la economía.
Otro aspecto que marca la encuesta es la desconfianza hacia los datos oficiales de inflación: el 56,4% no cree que el INDEC refleje lo que pasa en la calle. Aun así, crece lentamente la percepción de que la economía empieza a estabilizarse, aunque no se traduzca todavía en una mejora directa en el consumo.
En enero, el 48,2% calificó la situación del país como “negativa”, el 31,4% como “positiva” y el 20,1% como “regular”. Aunque la mirada general sigue siendo crítica, hay un pequeño giro en las expectativas, con más personas viendo señales de mejora respecto a meses anteriores.
Consultados sobre el futuro, el 48% cree que la economía en 2026 será negativa, mientras que el 47,4% proyecta un escenario positivo. Sin embargo, el pesimismo es más intenso que el optimismo: el 39,6% se declara “muy pesimista”, contra un 27,4% “muy optimista”.
La encuesta también exploró la opinión sobre la situación en Venezuela. El 48,3% se mostró a favor de una intervención militar de Estados Unidos, mientras que el 42,9% la rechazó. La grieta local se refleja en este tema: el 90,1% de quienes apoyan a Milei avalan esa intervención, mientras que el 86,3% de los opositores la rechazan.
En cuanto a la imagen de los dirigentes, Javier Milei registra un 45% de imagen positiva, 48,2% negativa y 6,8% regular, con una leve mejora respecto a diciembre. Por el contrario, el gobernador Axel Kicillof muestra un retroceso: 31,7% de imagen positiva, 59,4% negativa y 8,5% regular.