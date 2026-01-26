La imagen positiva de Milei crece, aunque 3 de cada 4 personas dicen que su salario pierde contra la inflación, según encuesta de Zentrix.

Una nueva encuesta de Zentrix Consultora, parte del Monitor de Opinión Pública (MOP), reveló que mejoró la imagen positiva del presidente Javier Milei, a pesar de que el 74,7% de las personas asegura que su salario pierde contra la inflación.

El dato refleja una paradoja: crece el respaldo al Gobierno mientras la economía familiar sigue bajo presión. Según el informe, parte de la sociedad empieza a separar la situación del bolsillo de la evaluación política, y muchos consideran que los problemas actuales tienen raíces estructurales.

En esa línea, el 55% se manifestó a favor de una reforma laboral, lo que sugiere una disposición social a aceptar cambios profundos si se cree que pueden mejorar el empleo y la economía.

Otro aspecto que marca la encuesta es la desconfianza hacia los datos oficiales de inflación: el 56,4% no cree que el INDEC refleje lo que pasa en la calle. Aun así, crece lentamente la percepción de que la economía empieza a estabilizarse, aunque no se traduzca todavía en una mejora directa en el consumo.

En enero, el 48,2% calificó la situación del país como “negativa”, el 31,4% como “positiva” y el 20,1% como “regular”. Aunque la mirada general sigue siendo crítica, hay un pequeño giro en las expectativas, con más personas viendo señales de mejora respecto a meses anteriores.

Consultados sobre el futuro, el 48% cree que la economía en 2026 será negativa, mientras que el 47,4% proyecta un escenario positivo. Sin embargo, el pesimismo es más intenso que el optimismo: el 39,6% se declara “muy pesimista”, contra un 27,4% “muy optimista”.

La encuesta también exploró la opinión sobre la situación en Venezuela. El 48,3% se mostró a favor de una intervención militar de Estados Unidos, mientras que el 42,9% la rechazó. La grieta local se refleja en este tema: el 90,1% de quienes apoyan a Milei avalan esa intervención, mientras que el 86,3% de los opositores la rechazan.

En cuanto a la imagen de los dirigentes, Javier Milei registra un 45% de imagen positiva, 48,2% negativa y 6,8% regular, con una leve mejora respecto a diciembre. Por el contrario, el gobernador Axel Kicillof muestra un retroceso: 31,7% de imagen positiva, 59,4% negativa y 8,5% regular.

