23 de enero de 2026

Fomento San Bernardo administra la cancha de fútbol 5 de la Plaza del Sol y la Familia | Los detalles y objetivos

La Asociación de Fomento San Bernardo asumió la administración directa de la cancha de fútbol 5 ubicada en la Plaza del Sol y la Familia, una medida que busca poner en valor el predio y reinvertir los ingresos en la institución.

En diálogo con Radio Noticias, Ricardo Russas, integrante de la comisión directiva, explicó que desde el 2 de enero se vienen realizando mejoras significativas, como el recambio de redes, iluminación nocturna y limpieza general, logrando una excelente respuesta de la comunidad con alquileres activos desde la mañana hasta la madrugada.

El proyecto incluye inversiones a corto y largo plazo, como la construcción de baños y vestuarios en el predio y el recambio total del césped sintético una vez finalizada la temporada alta. Los turnos tienen un valor de 30.000 pesos la hora, un precio acorde a la situación actual, y pueden reservarse a través de un contacto de WhatsApp disponible en la misma cancha.

Lo recaudado será destinado a otras áreas del club, como la cancha de 11, el básquet y el predio de Aguas Verdes, reforzando el rol social de la entidad.

