23 de enero de 2026

Abierta la preinscripción al Plan FinEs 2026

11 horas atrás 0

La Municipalidad de La Costa informó que se encuentra abierta la preinscripción al Plan FinEs 2026, que permite completar los estudios secundarios. Se trata de una propuesta dirigida a mayores de 18 años con residencia en el Partido de La Costa.

Los interesados deben completar el formulario online disponible en https://lacosta.gob.ar/planfines/. Además de los datos personales, se deben adjuntar imágenes del DNI, partida de nacimiento y certificado de estudios anteriores.

En dicho sitio web también se debe aclarar en qué turno se prefiere cursar (mañana, tarde o vespertino). La asignación de turnos se definirá de acuerdo con la matrícula al momento de armar las comisiones.

Asimismo, se informa que la preinscripción es condicional. Una vez recibida la información, personal administrativo del Plan FinEs se pondrá en contacto vía WhatsApp o email para completar la inscripción.

